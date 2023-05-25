Сработала ПВО. Над аэродром в Ростовской области сбили неизвестный предмет

Российская ПВО сбила неизвестный предмет возле аэродрома в Ростовской области в четверг, 25 мая.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на российский Telegram-канал Mash.

По данным российских СМИ, неизвестный объект сбила ПВО в небе над Ростовской областью.

Предварительно, инцидент произошел в районе Морозовска, недалеко от военного аэродрома. В результате падения обломков никто не пострадал.

Фото: скриншот

Реакция российских властей

Губернатор Ростовской области заявил, что силы ПВО якобы уничтожили ракету в районе Морозовска Ростовской области.

Стоит напомнить, что в последние месяцы российские СМИ стали часто сообщать об атаках неизвестными предметами по стратегическим объектам страны.

К примеру, недавно в российском Белгороде слышали взрыв. Инцидент произошел недалеко от железнодорожного вокзала. Местные власти заявляют о беспилотнике, который сбросил взрывчатку прямо на дорогу, и на нее наехала машина.

При этом неделю назад у сети появилась информация об атаке на здание ФСБ в Курской области, в результате чего ранения получили пограничники страны-агрессора .

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