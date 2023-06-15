В российском Краснодаре прогремели мощные взрывы (видео)
На юге Российской Федерации, в городе Краснодаре, ночью 15 июня, прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные телеграммы каналы.
Жители Краснодара в соцсетях дискутируют, что именно могло повлечь за собой взрывы. Отмечают, что видели беспилотник, другие говорят, что это российская авиация.
Местные власти пока не предоставляли информацию о взрывах в городе.
"Хлопки" в Краснодаре
В Краснодарском крае, утром 13 июня, произошел мощный пожар на местной нефтебазе. Власти в РФ заявили, что возгорание произошло на площади 20 квадратных метров.
Также в российском поселке Волна возле Краснодара горел резервуар с нефтепродуктами. Он расположен недалеко от Крымского моста.
Россияне сообщали о работе ПВО в самом Краснодаре ночью 26 мая. Жители слышали по меньшей мере два "хлопка" в городе.
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