ua ru
Чт, 15 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В российском Краснодаре прогремели мощные взрывы (видео)

Новина українською →
Четверг 15 июня 2023 02:24
В российском Краснодаре прогремели мощные взрывы (видео) Фото: в Краснодаре в России прогремели мощные взрывы (wikimedia.org)
Автор: Максим Шушко

На юге Российской Федерации, в городе Краснодаре, ночью 15 июня, прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные телеграммы каналы.

Жители Краснодара в соцсетях дискутируют, что именно могло повлечь за собой взрывы. Отмечают, что видели беспилотник, другие говорят, что это российская авиация.

Местные власти пока не предоставляли информацию о взрывах в городе.

"Хлопки" в Краснодаре

В Краснодарском крае, утром 13 июня, произошел мощный пожар на местной нефтебазе. Власти в РФ заявили, что возгорание произошло на площади 20 квадратных метров.

Также в российском поселке Волна возле Краснодара горел резервуар с нефтепродуктами. Он расположен недалеко от Крымского моста.

Россияне сообщали о работе ПВО в самом Краснодаре ночью 26 мая. Жители слышали по меньшей мере два "хлопка" в городе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Взрыв
NEWS
Совет вместо Комиссии. В НАТО заговорили о новом формате для Украины, но есть вопросы
Совет вместо Комиссии. В НАТО заговорили о новом формате для Украины, но есть вопросы
DAILY
Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны