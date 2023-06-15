У російському Краснодарі пролунали потужні вибухи (відео)

На півдні Російської Федерації, в місті Краснодар, вночі 15 червня, пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві телеграм канали.

Жителі Краснодара у соцмережах дискутують, що саме могло спричинити вибухи. Зазначають, що бачили безпілотник, інші кажуть, що це російська авіація.

Місцева влада наразі не надавала інформації щодо вибухів у місті.

"Бавовна" в Краснодарі

У Краснодарському краї, вранці 13 червня, сталася потужна пожежа на місцевій нафтобазі. Влада в РФ заявила, що займання сталося на площі 20 квадратних метрів.

Також, в російському селищі Волна біля Краснодара горів резервуар із нафтопродуктами. Він розташований неподалік Кримського мосту.

Росіяни повідомляли й про роботу ППО в самому Краснодарі вночі 26 травня. Жителі чули щонайменше два "хлопка" в місті.