У російському Краснодарі пролунали потужні вибухи (відео)
На півдні Російської Федерації, в місті Краснодар, вночі 15 червня, пролунали потужні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві телеграм канали.
Жителі Краснодара у соцмережах дискутують, що саме могло спричинити вибухи. Зазначають, що бачили безпілотник, інші кажуть, що це російська авіація.
Місцева влада наразі не надавала інформації щодо вибухів у місті.
"Бавовна" в Краснодарі
У Краснодарському краї, вранці 13 червня, сталася потужна пожежа на місцевій нафтобазі. Влада в РФ заявила, що займання сталося на площі 20 квадратних метрів.
Також, в російському селищі Волна біля Краснодара горів резервуар із нафтопродуктами. Він розташований неподалік Кримського мосту.
Росіяни повідомляли й про роботу ППО в самому Краснодарі вночі 26 травня. Жителі чули щонайменше два "хлопка" в місті.
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