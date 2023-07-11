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У российского пропагандиста Артемия Лебедева конфисковали две квартиры в центре Киева

Новина українською →
Украина, Вторник 11 июля 2023 12:23
У российского пропагандиста Артемия Лебедева конфисковали две квартиры в центре Киева Фото: Лебедева лишили недвижимости в центре Киева (РосСМИ)
Автор: Александр Белоус

Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Минюста о взыскании активов российского блогера и пропагандиста Артемия Лебедева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой глава аппарата НАБУ Инну Богатых в Facebook .

В доход государства взыскали две квартиры: на улице Ярославов Вал (площадь 138 кв. м) и на улице Саксаганского (площадь 193 кв. м).

Российский пропагандист

Артемий Лебедев - российский дизайнер, предприниматель и блогер. Он является основателем, совладельцем и генеральным директором WebDesign, позже переименованным в Студию Артемия Лебедева.

В марте 2023 года СБУ сообщила о подозрении Лебедеву, который по заказу Кремля снимал репортаж о захвате Запорожской АЭС.

Правоохранители задокументировали преступную деятельность Лебедева, незаконно попавшего в июне 2022 года на территорию ЗАЭС. Он снял заказной репортаж для кремлевских медиаресурсов по захвату энергообъекта и распространял его через свою полумиллионную аудиторию в соцсетях.

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