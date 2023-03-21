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Снимал репортаж о захвате ЗАЭС для Кремля: российский блоггер получил подозрение

Новина українською →
Вторник 21 марта 2023 13:16
Снимал репортаж о захвате ЗАЭС для Кремля: российский блоггер получил подозрение Фото: Артемий Лебедев (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому блогеру Артемию Лебедеву, который по заказу Кремля снимал репортаж о захвате Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Правоохранители задокументировали преступную деятельность Лебедева, который незаконно попал в июне 2022 года на территорию ЗАЭС. Он снял заказной репортаж для кремлевских медиаресурсов по захвату энергообъекта и распространял его через свою полумиллионную аудиторию в соцсетях.

К тому же СБУ разоблачила на сотрудничестве с россиянами бывшего заместителя начальника отряда ведомственной военизированной охраны Запорожской АЭС. Именно он причастен к передаче захватчикам материальных ценностей подразделения.

СБУ сообщили фигурантам о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса:

  • блогеру - ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);
  • бывшему заместителю начальника отряда ведомственной военизированной охраны ч. 1 ст. 111-2 и ч. 3 ст. 436-2.

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении оккупационному руководителю "Запорожской АЭС" Юрию Черничуку, который ранее занимал должность заместителя главного инженера.

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Запорожская АЭС Служба безопасности Украины
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