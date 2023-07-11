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У російського пропагандиста Артемія Лебедєва конфіскували дві квартири в центрі Києва

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Україна, Вівторок 11 липня 2023 12:23
У російського пропагандиста Артемія Лебедєва конфіскували дві квартири в центрі Києва Фото: Лебедєва позбавили нерухомості в центрі Києва (РосЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Вищий антикорупційний суд України задовольнив позов Мінюсту про стягнення активів російського блогера і пропагандиста Артемія Лебедєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням глава апарату НАБУ Інну Богатих у Facebook.

У дохід держави стягнули дві квартири: на вулиці Ярославів Вал (площа 138 кв. м) та на вулиці Саксаганського (площа 193 кв. м).

Російський пропагандист

Артемій Лебедєв - російський дизайнер, підприємець та блогер. Він є засновником, співвласником та генеральним директором WebDesign, який пізніше був перейменований в Студію Артемія Лебедєва.

У березні 2023 року СБУ повідомила про підозру Лебедєву, який на замовлення Кремля знімав репортаж про захоплення Запорізької АЕС.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність Лебедєва, який у червні 2022 року незаконно потрапив на територію ЗАЕС. Він відзняв замовний репортаж для кремлівських медіаресурсів щодо захоплення енергооб’єкта та поширював його через свою півмільйонну аудиторію у соцмережах.

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