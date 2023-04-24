ua ru
Пн, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В российской Вологде крупный пожар, вспыхнуло одно из предприятий (видео)

Новина українською →
Вологда, Понедельник 24 апреля 2023 13:22
В российской Вологде крупный пожар, вспыхнуло одно из предприятий (видео) Фото: в российской Вологде загорелось одно из предприятий (t.me/mchs_official)
Автор: Мария Кучерявец

В российском городе Вологда вспыхнул пожар на предприятии деревообработки. Огонь охватил площадь 800 кв. метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Онлайн Вологда".

"Сегодня около 11:00 произошел пожар на предприятии деревообработки по улице Элеваторная, 43. Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия, наблюдалось сильное задымление помещения и горение на кровле", - говорится в сообщении.

Указано, что из-за пожара из здания эвакуировали полсотни человек. Пострадавших якобы нет.

К ликвидации огня привлечены 12 единиц техники и 32 человека. Как впоследствии сообщили в областном управлении МЧС, открытый огонь был ликвидирован.

Напомним, недавно в подмосковных Люберцах вспыхнул масштабный пожар. Там загорелся цех по утилизации пластика и резины.

Добавим, перед этим в российском Дзержинске вспыхнул масштабный пожар на предприятии по производству пластмасс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Пожар
NEWS
Сырский о Бахмуте: не только обороняем, но и контратакуем. Это дает выиграть время
Сырский о Бахмуте: не только обороняем, но и контратакуем. Это дает выиграть время
DAILY
Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году