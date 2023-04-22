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В Подмосковье мощный пожар, горит цех по утилизации отходов (фото, видео)

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Люберцы, Суббота 22 апреля 2023 08:53
В Подмосковье мощный пожар, горит цех по утилизации отходов (фото, видео) Фото: в Подмосковье загорелся цех по утилизации отходов (t.me/mchs_official)
Автор: Мария Кучерявец

В Люберцах (Московская область) сегодня утром разразился масштабный пожар. Там загорелся цех по утилизации пластика и резины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МЧС России.

"В Люберцах пожарные локализовали пожар в металлическом цехе по утилизации отходов. Угрозы соседним зданиям нет", - говорится в сообщении.

Как видно из кадров, огромный столб дыма виден почти со всего города. Площадь пожара охватила 1500 квадратных километров.

К тушению россияне привлекли 11 машин и 38 пожарных.

Напомним, 19 апреля в российском Дзержинске вспыхнул масштабный пожар на предприятии по производству пластмасс.

Также ранее в Подмосковье загорелся местный рынок.

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