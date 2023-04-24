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У російській Вологді велика пожежа, спалахнуло одне з підприємств (відео)

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Вологда, Понеділок 24 квітня 2023 13:22
У російській Вологді велика пожежа, спалахнуло одне з підприємств (відео) Фото: у російській Вологді спалахнуло одне з підприємств (t.me/mchs_official)
Автор: Марія Кучерявець

У російському місті Вологда сьогодні спалахнула пожежа на підприємстві деревообробки. Вогонь охопив площу 800 кв.м.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Онлайн Вологда".

"Сьогодні близько 11:00 сталася пожежа на підприємстві деревообробки на вулиці Елеваторна, 43. Коли пожежно-рятувальні підрозділи прибули на місце події, спостерігалося сильне задимлення приміщення та горіння на покрівлі", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що через пожежу з будівлі евакуювали півсотні людей. Постраждалих нібито немає.

У ліквідації вогню залучено 12 одиниць техніки та 32 особи. Як згодом повідомили в обласному управлінні МНС, відкритий вогонь було ліквідовано.

Нагадаємо, нещодавно в підмосковних Люберцях спалахнула масштабна пожежа. Там загорівся цех з утилізації пластику та гуми.

Додамо, перед цим в російському Дзержинську спалахнула масштабна пожежа на підприємстві з виробництва пластмас.

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