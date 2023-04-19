В России мощный пожар на пластмассовом заводе, огонь охватил 4500 квадратов (видео)

В российском городе Дзержинск (Нижнегородская область) произошел масштабный пожар на предприятии по производству пластмасс. Огонь быстро распространяется и уже охватил 4500 квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Внутри здания - горючие материалы, которые сложно поддаются гашению, а при горении выделяют ядовитые вещества.

"В Дзержинске на территории предприятия по производству пластмасс и синтетических смол произошел большой пожар. Там загорелся кирпичный склад", - говорится в сообщении.

Местные издания передают, что пожар вспыхнул около часа назад.

"Огонь охватил склад на Автозаводском шоссе в Дзержинске. Там находится научно-производственная компания "Астат", производящая смолы, клей и растворители", - добавляют в сообщении.

При этом в российском МЧС заявили, есть угроза, что огонь перевернется на соседние дома.

Сообщений о погибших и пострадавших пока нет. В настоящее время к тушению пожара привлекли 60 спасателей и 20 машин спецтехники. Пожару присвоено 4 ранга сложности.

Напомним, что в российских Химках в ночь на 13 апреля вспыхнул масштабный пожар на местном рынке.

Добавим, недавно мы писали о пожаре в России на предприятии в Свердловской области.

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