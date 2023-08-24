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Российский военно-транспортный самолет Ил-76 улетел из Беларуси в Тверь, - "Гаюн"

Четверг 24 августа 2023 11:52
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Российский военно-транспортный самолет Ил-76 улетел из Беларуси в Тверь, - "Гаюн" Иллюстративное фото: российский военно-транспортный самолет Ил-76 улетел из Беларуси в Тверь (roe.ru)
Автор: Елизавета Драбкина

Военно-транспортный самолет Ил-76 Воздушно-космическим сил РФ улетел из Беларуси в Тверь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн" в Telegram.

Речь идет о самолете, который 23 августа впервые за месяц прилетел на аэродром "Мачулищи" в Беларуси. Там он провел чуть больше 11 часов.

Мониторинговая группа сообщает, что в 09:30 самолет совершил посадку на аэродроме "Мигалово" (Тверь). В это время борт разгружался.

При этом пока не известно, для чего самолет прилетал в Беларусь.

Что этому предшествовало

Вчера в Тверской области РФ разбился самолет с 10 человек на борту, среди пассажиров числился и главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

Официально его смерть не подтвердили, но росСМИ писали, что спасатели обнаружили останки всех 10 пассажиров самолета.

Добавим, что западный чиновник заявил Financial Times, что располагает данными о сбитии бизнес-джета российской ЗРК.

Больше о крушении самолета Пригожина, - читайте в материале РБК-Украина.

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