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Российский удар уничтожил склад одной из киевских сетей ресторанов

15:55 16.11.2026 Пн
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Российский удар уничтожил склад одной из киевских сетей ресторанов Фото: украинский спасатель (facebook.com DSNSKyiv)
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Российский удар уничтожил склад киевской сети Рестораны Гусовских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление совладельца сети Евгения Гусовского.

Он рассказал, что это уже не первый "прилет" по складу, но на этот раз спасать после обстрела уже нечего.

"Вновь прилет в наш склад от "северного соседа". В прошлый раз еще было что спасать. В этот раз ничего не осталось, даже алюминий превратился в лужу", - говорится в заявлении Гусовского.

В то же время он добавил, что в результате вражеской атаки никто не пострадал.

Российский удар уничтожил склад одной из киевских сетей ресторановРоссийский удар уничтожил склад одной из киевских сетей ресторановРоссийский удар уничтожил склад одной из киевских сетей ресторановРоссийский удар уничтожил склад одной из киевских сетей ресторановРоссийский удар уничтожил склад одной из киевских сетей ресторанов

Напомним, российские оккупанты сегодня, 16 ноября, ударили по двум предприятиям в Чернигове. В результате вражеского обстрела два человека погибли, еще четыре - получили ранения.

Отметим, Россия атаковала предприятия в двух областях Украины. В Днепре после обстрела вспыхнул пожар на пищевом предприятии, а в Одесской области под ударом оказались объекты агрологистики и упаковки.

Кроме того, утром россияне атаковали энергетические объекты ДТЭК в Одесской области. В результате удара без электроэнергии остались 52,2 тысячи семей.

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