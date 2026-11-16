Российский удар уничтожил склад одной из киевских сетей ресторанов
Российский удар уничтожил склад киевской сети Рестораны Гусовских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление совладельца сети Евгения Гусовского.
Он рассказал, что это уже не первый "прилет" по складу, но на этот раз спасать после обстрела уже нечего.
"Вновь прилет в наш склад от "северного соседа". В прошлый раз еще было что спасать. В этот раз ничего не осталось, даже алюминий превратился в лужу", - говорится в заявлении Гусовского.
В то же время он добавил, что в результате вражеской атаки никто не пострадал.
Напомним, российские оккупанты сегодня, 16 ноября, ударили по двум предприятиям в Чернигове. В результате вражеского обстрела два человека погибли, еще четыре - получили ранения.
Отметим, Россия атаковала предприятия в двух областях Украины. В Днепре после обстрела вспыхнул пожар на пищевом предприятии, а в Одесской области под ударом оказались объекты агрологистики и упаковки.
Кроме того, утром россияне атаковали энергетические объекты ДТЭК в Одесской области. В результате удара без электроэнергии остались 52,2 тысячи семей.