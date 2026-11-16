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Російський удар знищив склад однієї з київських мереж ресторанів

15:55 16.11.2026 Пн
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Російський удар знищив склад однієї з київських мереж ресторанів Фото: український рятувальник (facebook.com DSNSKyiv)
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Російський удар знищив склад київської мережі Ресторани Гусовських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співвласника мережі Євгена Гусовського.

Він розповів, що це вже не перший "приліт" у склад, але цього разу рятувати після обстрілу вже нічого.

"Знову приліт у наш склад від "північного сусіда". Минулого разу ще було що рятувати. Цього разу нічого не залишилося, навіть алюміній перетворився на калюжу", - йдеться у заяві Гусовського.

Водночас він додав, що внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.

Російський удар знищив склад однієї з київських мереж ресторанівРосійський удар знищив склад однієї з київських мереж ресторанівРосійський удар знищив склад однієї з київських мереж ресторанівРосійський удар знищив склад однієї з київських мереж ресторанівРосійський удар знищив склад однієї з київських мереж ресторанів

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 16 листопада, вдарили по двох підприємствах у Чернігові. Внаслідок ворожого обстрілу дві людини загинули, ще чотири - отримали поранення.

Зазначимо, Росія атакувала підприємства у двох областях України. У Дніпрі після обстрілу спалахнула пожежа на харчовому підприємстві, а на Одещині під ударом опинилися об’єкти агрологістики та пакування.

Крім того, вранці росіяни атакували енергетичні об’єкти ДТЕК в Одеській області. Унаслідок удару без електроенергії залишилися 52,2 тисячі родин.

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