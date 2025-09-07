Российский удар "парализовал" Крюковский мост через Днепр: как будут ходить поезда

"Из-за вызванных обстрелом повреждений инфраструктуры в кременчугском районе поезда №59 Одесса - Харьков и №8 Харьков - Одесса будут следовать измененным маршрутом через станции Полтава-Киевская, Ромодан, Гребенка, им. Тараса Шевченко (Смела), Знаменка. До станции Кременчуг пассажиров будут подвозить автобусы", - отметили в УЗ.

Поезд №260 из Чопа будет курсировать до станции Крюков-на-Днепре, откуда также запланирован трансфер автобусами. Аналогично для обратного маршрута - автобусы уже будут ждать пассажиров возле вокзала Кременчуга в 13:30 с последующей пересадкой в вагоны в Закарпатье.

В ближайшие дни, пока будет продолжаться многокомпонентный ремонт, точно будут задержки поездов в регионе, связанные с объездом пораженного участка.

"Обстрелом поврежден пригородный подвижной состав в Кременчуге, вместо которого на маршруты уже выведен резервный. Впрочем, электропоезда №6663 Кременчуг - Знаменка (Користовка) и №6664 Знаменка (Користовка) - Кременчуг в сутки 07.09.2025 не будут курсировать из-за инфраструктурных восстановительных работ", - добавили в "Укрзализныце".