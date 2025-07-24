Россия могла обстрелять Харьков новыми авиабомбами: что о них известно
Российская Федерация (РФ) могла впервые применить во время обстрела Харькова крылатые авиабомбы УМПБ-5, которые были выпущены с самолета Су-34.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Как рассказывает Офис генпрокурора, во время атаки одна из ракет попала в гражданское предприятие, а другая - вблизи многоэтажного жилого дома, где загорелись припаркованные автомобили.
По состоянию на сейчас известно о 33 пострадавших, среди которых:
- две девочки: одной 10 лет, другой всего 28 дней;
- беременная женщина;
- 17-летние парень и девушка, которые получили взрывные ранения.
УМПБ-5
"По предварительным данным, атака была осуществлена двумя управляемыми авиационными бомбами УМПБ-5, выпущенными с самолета Су-34 вблизи населенного пункта Строитель Белгородской области России", - пишет Офис генпрокурора.
В комментарии "Мнениям" представитель Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко рассказал, что пуски УМПБ-5 происходили с расстояния более 100 километров. Он добавил, что это новая авиационная бомба с модифицированным модулем планирования и коррекции.
По словам Борисенко, ранее террористы обычно применяли Д-30. Новая же версия:
- весит 250 килограммов;
- состоит из более толстого металла чем у Д-30;
- наносит больше последствий.
Обстрел Харькова
Сегодня утром, 24 июля, российские террористы в очередной раз обстреляли Харьков. Один из снарядов попал рядом с многоэтажным домом, в результате чего загорелись более десятка автомобилей. Другой - ударил по гражданскому предприятию.
Тем временем президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрел и показал видео, а также фото с последствиями атаки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.