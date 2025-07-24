Обстрел Харькова: Зеленский показал фото и видео с последствиями ударов

В результате удара по Харькову известно о десятках пострадавших, среди которых есть дети. Украина нуждается в помощи в усилении противовоздушной обороны (ПВО) и расширении производства вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

"Абсолютно бессмысленные удары, без всякой военной цели. И видим, что это единственное желание России - продолжать агрессию, убийства. Именно поэтому нам нужна поддержка в защите - сильная ПВО, расширение производства оружия. Все это поможет защитить жизнь", - добавил Зеленский.

На местах привлечены все службы: врачи, спасатели и правоохранители. Спасатели - тушат огонь.

По словам Зеленского, террористы нанесли два удара:

Удар по Харькову 24 июля

Утром российские террористы атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами (КАБами). Один из снарядов попал рядом с многоэтажным домом, в результате чего загорелись более десятка автомобилей.

По состоянию на сейчас известно о 33 пострадавших в городе.

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