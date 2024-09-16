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Ночная атака "Шахедов" на Украину: как отработала ПВО

Понедельник 16 сентября 2024 08:37
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Ночная атака "Шахедов" на Украину: как отработала ПВО Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 16 сентября российские войска совершили масштабную атаку на Украину, используя ударные "Шахеды". С 20:00 15 сентября по 06:00 16 сентября радиотехнические войска Воздушных Сил Украины обнаружили и сопроводили 56 вражеских дронов, запущенных с территории России (Курск и Ейск).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.

Основным направлением российской атаки стала Киевская область.

К отражению атаки привлекли авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате успешных действий украинских защитников было уничтожено 53 ударных дрона в разных регионах, включая Киевскую, Черкасскую, Винницкую, Полтавскую, Сумскую, Запорожскую, Кировоградскую, Николаевскую и Днепропетровскую области.

Еще три беспилотника были локально потеряны без значительных последствий и пострадавших.

Ночная атака на Украину

В ночь на 16 сентября в Киеве, Киевской и других областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки российских ударных дронов. В столице и области работали силы ПВО, слышались взрывы. Также взрывы были зафиксированы в Хмельницкой области.

Силы противовоздушной обороны сбили около двух десятков вражеских беспилотников в воздушном пространстве вокруг Киева. По предварительным данным, в столице обошлось без пострадавших и разрушений.

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