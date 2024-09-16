Ночью ПВО уничтожила вокруг Киева почти 20 "Шахедов"
В ночь на 16 сентября силы и средства противовоздушной обороны поразили в воздушном пространстве вокруг Киева почти два десятка российских БПЛА. Предварительно в столице – без пострадавших и разрушений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.
По данным КГВА, враг снова применил ударные БПЛА, вероятно типа Shahed. Но в отличие от последних атак эта была массированная, отметили в администрации.
Воздушная тревога в столице продолжалась около 3,5 часов примерно с 2 часов ночи. На Киев российские беспилотники двигались с разных направлений и разными группами.
Силы и средства противовоздушной обороны поразили в воздушном пространстве вокруг столицы почти два десятка БПЛА врага.
По предварительным данным, в Киеве предварительно без пострадавших и разрушений.
Как сообщалось, ночью в Киеве, Киевской области и ряде других областей была объявлена тревога из-за атаки ударных БПЛА. В Киеве и области работали силы ПВО, раздавались взрывы. Также взрывы звучали в Хмельницкой области.
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