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Российский посол не явился в МИД Польши после инцидента с ракетой

Варшава, Понедельник 25 марта 2024 16:24
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Российский посол не явился в МИД Польши после инцидента с ракетой Фото: российский посол не пришел на вызов в МИД Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский посол Сергей Андреев не пришел в Министерство иностранных дел Польши. Его вызвали туда, поскольку ракета РФ залетела в польское воздушное пространство.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Замглавы польского МИД рассказал, что Польша хотела вручить ноту протеста российскому послу Сергею Андрееву, но он не пришел в министерство по вызову.

Чиновник уточнил, что ноту протеста передадут другим способом.

Что предшествовало

Напомним, 24 марта российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Враг использовал 29 ракет, запущенных из 14 самолетов Ту-95МС, и 28 беспилотников.

Одна из ракет залетела в воздушное пространство Польши. Она пролетела над Люблинским воеводством. Страна не попыталась сбить ракету, поскольку якобы была уверена, что она вернется на территорию Украины.

После этого Министерство иностранных дел Польши вызвало российского посла Сергея Андреева "на ковер".

При этом глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил, что мириться с такими действиями России нельзя и ракету необходимо было сбить.

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