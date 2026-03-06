Российский почерк. Венгрия перешла опасную грань захватом украинцев, - Сибига

"Российский почерк венгерских провокаций. Есть границы, которые нельзя переходить. Существуют правила, которые должны соблюдаться даже в самых сложных политических обстоятельствах. Произошедшее 5 марта в Будапеште эти границы перешли", - отметил министр.

Он отметил, что украинские инкассаторы проводили обычную перевозку валюты и банковских металлов между Raiffeisen Bank в Австрии и Ощадбанком в Украине.

По словам Сибиги, чем ближе к выборам в Венгрии, тем чаще Будапешт использует украинскую тему для своей внутренней политики.

"Мы это уже видели не раз. Но на этот раз ситуация перешла опасную грань. Все чаще в позициях Будапешта слышны не европейскую логику, а знакомые московские интонации", - обратил внимание глава МИД.

Как подчеркнул Сибига, все европейские столицы должны осознавать, что голос Москвы с венгерского кресла звучит все громче.

Он заверил, что такие действия Венгрии не останутся без правовой, санкционной и международно-правовой реакций.

"Украинские правоохранители уже начали уголовные производства по захвату заложников и воровству имущества. Украина оставляет за собой право на ответные шаги и ответные меры реагирования", - сказал министр.