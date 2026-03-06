UA

Російський почерк. Угорщина перейшла небезпечну межу захопленням українців, - Сибіга

21:14 06.03.2026 Пт
2 хв
Голова МЗС різко пройшовся по резонансному рішенню Будапешта
aimg Іван Носальський
Фото: Андрій Сибіга, голова МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рішення Угорщини затримати українських інкасаторів перетинає небезпечну межу і нагадує дії Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в Facebook.

Читайте також: У Орбана показали відео, як українських інкасаторів брали в заручники

"Російський почерк угорських провокацій. Є кордони, які не можна переходити. Існують правила, яких мають дотримуватися навіть у найскладніших політичних обставинах. Те, що відбулося 5 березня в Будапешті, ці кордони перейшли", - зазначив міністр.

Він зазначив, що українські інкасатори проводили звичайне перевезення валюти і банківських металів між Raiffeisen Bank в Австрії та Ощадбанком в Україні.

За словами Сибіги, чим ближче до виборів в Угорщині, тим частіше Будапешт використовує українську тему для своєї внутрішньої політики.

"Ми це вже бачили не раз. Але цього разу ситуація перейшла небезпечну межу. Дедалі частіше в позиціях Будапешта чути не європейську логіку, а знайомі московські інтонації", - звернув увагу голова МЗС.

Як наголосив Сибіга, усі європейські столиці мають усвідомлювати, що голос Москви з угорського крісла звучить дедалі голосніше.

Він запевнив, що такі дії Угорщини не залишаться без правової, санкційної та міжнародно-правової реакцій.

"Українські правоохоронці вже розпочали кримінальні провадження щодо захоплення заручників і крадіжки майна. Україна залишає за собою право на відповідні кроки і відповідні заходи реагування", - сказав міністр.

Позиція Угорщини

Нагадаємо, раніше угорські чиновники повідомляли про те, що українських інкасаторів затримали нібито через підозру у відмиванні грошей. Будапешт стверджував, що операцію "курирував генерал СБУ у відставці".

Станом на 20:30 відомо, що затриманих українців уже звільнили і повернули на Батьківщину.

Детальніше про скандал - у матеріалі РБК-Україна.

Більше по темі:
ОщадбанкМЗС УкраїниУгорщинаАндрій Сибіга