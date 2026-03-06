Російський почерк. Угорщина перейшла небезпечну межу захопленням українців, - Сибіга

"Російський почерк угорських провокацій. Є кордони, які не можна переходити. Існують правила, яких мають дотримуватися навіть у найскладніших політичних обставинах. Те, що відбулося 5 березня в Будапешті, ці кордони перейшли", - зазначив міністр.

Він зазначив, що українські інкасатори проводили звичайне перевезення валюти і банківських металів між Raiffeisen Bank в Австрії та Ощадбанком в Україні.

За словами Сибіги, чим ближче до виборів в Угорщині, тим частіше Будапешт використовує українську тему для своєї внутрішньої політики.

"Ми це вже бачили не раз. Але цього разу ситуація перейшла небезпечну межу. Дедалі частіше в позиціях Будапешта чути не європейську логіку, а знайомі московські інтонації", - звернув увагу голова МЗС.

Як наголосив Сибіга, усі європейські столиці мають усвідомлювати, що голос Москви з угорського крісла звучить дедалі голосніше.

Він запевнив, що такі дії Угорщини не залишаться без правової, санкційної та міжнародно-правової реакцій.

"Українські правоохоронці вже розпочали кримінальні провадження щодо захоплення заручників і крадіжки майна. Україна залишає за собою право на відповідні кроки і відповідні заходи реагування", - сказав міністр.