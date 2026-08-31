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Российский самолет Ил-20 снова шпионил над Польшей, его перехватили

16:44 31.08.2026 Пн
1 мин
Россия усилила воздушный шпионаж в Балтийском регионе
aimg Елена Бджола
Фото: российский самолет шпионил над Польшей (x.com/KosiniakKamysz)

Польские воздушные силы вовремя заметили российский самолет-шпион. Инцидент произошел днем 31 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша в Х.

Польша перехватила российский самолет

Польские истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 в 30 км к северу от города Леба.

Как говорит польский министр, "Россия в очередной раз испытала наши системы сдерживания и ПВО".

"Нарушение нашего воздушного пространства над Балтийским морем не произошло", - уточнил он.

Ранее РБК-Украина писало, что 31 июля самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 РФ летел над Балтийским морем без плана полета и с выключенным транспондером.

Также сообщалось, что два российских Су-30СМ2 приблизились к месту проведения учений ПВО Польши 15 июля. В связи с этим в воздух подняли очередную пару самолетов из Мальборка, которая перехватила два российских истребителя.

Кроме того, 12 июля Ил-20 России приблизился к воздушному пространству Польши над Балтийским морем. На его перехват оперативно подняли очередную пару истребителей.

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