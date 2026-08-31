Російський літак Іл-20 знову нишпорив над Польщею, його перехопили

Польські Повітряні сили вчасно помітитили російський літак-шпигун. Інцидент стався вдень 31 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша в Х.
Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 за 30 км на північ від міста Леба.
Як каже польський міністр, "Росія вкотре випробувала наші системи стримування та ППО".
"Порушення нашого повітряного простору над Балтійським морем не відбулося", - уточнив він.
Раніше РБК-Україна писало, що 31 липня літак радіоелектронної розвідки Іл-20 РФ летів над Балтійським морем без плану польоту та з вимкненим транспондером.
Також повідомлялося, що два російські Су-30СМ2 наблизилися до місця проведення навчань ППО Польщі 15 липня. У зв'язку з цим у повітря підняли чергову пару літаків із Мальборка, яка перехопила два російських винищувача.
Крім того, 12 липня Іл-20 Росії наблизився до повітряного простору Польщі над Балтійським морем. На його перехоплення оперативно підняли чергову пару винищувачів.