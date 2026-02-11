Российский FPV-дрон атаковал латвийских журналистов в Донецкой области

Дрон взорвался возле автомобиля

Журналистка Одита Кренберга и оператор Айгарс Ковалевскис ехали вместе с военным Александром, который воюет за Украину в составе десантной бригады ВСУ. Они планировали снимать историю добровольца из Латвии с позывным "НАТО".

Возле участка дороги, где автомобили вынуждены снижать скорость, рядом с машиной взорвался российский FPV-дрон.

Обломки повредили заднюю часть авто и выбили стекло, однако никто из людей не пострадал - водитель вовремя заметил опасность и ускорился.

Реакция вещателя

В LSM отметили, что журналисты осознают риски работы на фронте, однако их присутствие позволяет документировать реальность войны и противодействовать дезинформации.

"Мы высоко ценим работу и смелость наших журналистов, ведь независимая журналистика в этой ситуации служит важным противовесом лживым и манипулятивным сообщениям", - прокомментировала главный редактор LSM Анита Брауна.