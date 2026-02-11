Російський FPV-дрон атакував латвійських журналістів на Донеччині

Дрон вибухнув біля автомобіля

Журналістка Одіта Кренберга та оператор Айгарс Ковалевскіс їхали разом із військовим Олександром, який воює за Україну у складі десантної бригади ЗСУ. Вони планували знімати історію добровольця з Латвії з позивним "НАТО".

Біля ділянки дороги, де автомобілі змушені знижувати швидкість, поруч із машиною вибухнув російський FPV-дрон.

Уламки пошкодили задню частину авто та вибили скло, однак ніхто з людей не постраждав - водій вчасно помітив небезпеку і прискорився.

Реакція мовника

У LSM зазначили, що журналісти усвідомлюють ризики роботи на фронті, однак їхня присутність дозволяє документувати реальність війни та протидіяти дезінформації.

"Ми високо цінуємо роботу й сміливість наших журналістів, адже незалежна журналістика в цій ситуації слугує важливою противагою брехливим і маніпулятивним повідомленням", - прокоментувала головна редакторка LSM Аніта Брауна.