ua en ru
Ср, 07 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Черноморский центр морской безопасности: Румыния может стать стратегическим хабом

ЕС, Среда 07 января 2026 02:40
UA EN RU
Черноморский центр морской безопасности: Румыния может стать стратегическим хабом Фото: патрулирование в Черном море (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Румыния может стать площадкой для размещения стратегического центра морской безопасности, что укрепит защиту Черного моря и критической инфраструктуры региона в условиях растущей угрозы со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию RomaniaJournal.

Европейская комиссия поддерживает инициативу

Румынский депутат Европарламента Виктор Негреску сообщил, что его предложение о создании Европейского центра морской безопасности в Румынии получило поддержку Европейской комиссии.

"Послание Комиссии четкое: морской хаб может быть создан, Европейская комиссия поддерживает эту инициативу, и такое решение зависит от государств-членов Черного моря, причем Румыния имеет все аргументы для размещения этого стратегического центра", – отметил депутат.

Значение для безопасности Черного моря

Негреску подчеркнул важность хаба в контексте "агрессивной войны России против Украины".

Он пояснил: "Мы говорим о безопасности морских путей, защите критической инфраструктуры (кабелей, энергетики, портов), борьбе с гибридными угрозами и повышении потенциала реагирования Европейского Союза. Этот хаб будет означать большую безопасность, лучшую координацию и реальное европейское присутствие в Черном море, а не просто заявления".

Позиция Европейской комиссии

В официальном ответе, обнародованном Негреску, Урсула фон дер Ляен поблагодарила депутата и подчеркнула, что решение о размещении центра должно принять государства-члены ЕС.

"Ваша поддержка этой новой политики высоко ценится. Я приняла к сведению существенные аргументы в пользу размещения Центра морской безопасности в Румынии. Это решение должно принять государства-члены ЕС. Могу заверить вас, что Европейская Комиссия готова поддержать решение прибрежных государств, включая Румынию по этому поводу", – написала она.

Следующие шаги

Фон дер Ляен напомнила, что ряд инициатив ЕС, разработанных в ответ на агрессию России, направлен на повышение готовности, устойчивости и безопасности.

Черноморский центр морской безопасности будет координировать усилия государств-членов и партнеров по защите критически важной морской инфраструктуры.

Следующим этапом станет решение властей Бухареста о техническом размещении центра перед окончательным утверждением ЕС.

Напоминаем, что партизанское движение "АТЕШ" зафиксировало усиление мер маскировки и безопасности на стратегических логистических объектах в Новороссийске после того, как Силы обороны Украины нанесли успешные удары по объектам Черноморского флота.

Отметим, что ударные дроны нанесли поражение Морскому нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ. По информации источников Главного управления разведки, удары затронули оборудование терминала, причал сжиженных углеводородных газов и портовую инфраструктуру, что спровоцировало масштабный пожар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Европарламент Румыния
Новости
Британия и Франция договорились о создании военных хабов по всей Украине, - Стармер
Британия и Франция договорились о создании военных хабов по всей Украине, - Стармер
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка