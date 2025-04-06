Российский дрон попал по жилому району Краматорска: повреждены дома и авто

"6 апреля враг совершил обстрел территории Краматорской территориальной громады, применив ударный беспилотник "Молния-2"", - рассказали в городском совете.

Российский дрон попал в огород вблизи жилых домов. Однако обошлось без жертв и пострадавших.

В результате взрыва повреждены окна, шиферное покрытие шести частных домов и хозяйственные постройки на нескольких улицах. Также получил повреждения один легковой автомобиль.

По сообщению мэрии, последствия атаки ликвидируются.

Обстрелы Краматорска

Заметим, что российские оккупанты регулярно обстреливают Краматорск из различного вида вооружения.

В частности, вечером 22 марта в результате российского авиаудара двумя авиабомбами по частному сектору Краматорска был ранен мужчина.

По данным ГСЧС, в результате обстрела повреждены 28 жилых домов, а также возникли пожары в частном доме и на открытой территории.

Также 20 марта российские войска дважды атаковали Краматорск - в 10:20 и 10:40. Под вражеский обстрел попали промышленная зона и густонаселенный район города. Ранения получили трое жителей Краматорска.