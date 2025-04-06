Российский дрон попал по жилому району Краматорска: повреждены дома и авто

Российские войска сегодня, 6 апреля, нанесли удар дроном по Краматорску в Донецкой области. В результате атаки БПЛА повреждены жилые дома и автомобиль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет.
"6 апреля враг совершил обстрел территории Краматорской территориальной громады, применив ударный беспилотник "Молния-2"", - рассказали в городском совете.
Российский дрон попал в огород вблизи жилых домов. Однако обошлось без жертв и пострадавших.
В результате взрыва повреждены окна, шиферное покрытие шести частных домов и хозяйственные постройки на нескольких улицах. Также получил повреждения один легковой автомобиль.
По сообщению мэрии, последствия атаки ликвидируются.
Заметим, что российские оккупанты регулярно обстреливают Краматорск из различного вида вооружения.
В частности, вечером 22 марта в результате российского авиаудара двумя авиабомбами по частному сектору Краматорска был ранен мужчина.
По данным ГСЧС, в результате обстрела повреждены 28 жилых домов, а также возникли пожары в частном доме и на открытой территории.
Также 20 марта российские войска дважды атаковали Краматорск - в 10:20 и 10:40. Под вражеский обстрел попали промышленная зона и густонаселенный район города. Ранения получили трое жителей Краматорска.
Кроме того, российская армия в четверг, 6 марта, нанесла ракетный удар по городу Краматорск. Россияне применили управляемые авиационные бомбы. Два человека ранены в результате ударов. Россияне сбросили на город 3 управляемые авиабомбы. Обоим раненым оказана медицинская помощь. Повреждены жилой дом и промзона.
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