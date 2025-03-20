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Оккупанты нанесли двойной удар по Краматорску: есть раненые (фото)

Краматорск, Четверг 20 марта 2025 15:29
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Оккупанты нанесли двойной удар по Краматорску: есть раненые (фото) Фото: оккупанты нанесли двойной удар по Краматорску 20 марта, есть раненые (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российская армия дважды атаковала Краматорск 20 марта. Ранения получили три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет.

"20 марта российские войска дважды атаковали Краматорск - в 10:20 и 10:40. Под вражеский обстрел попали промышленная зона и густонаселенный район города", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, ранения получили трое жителей Краматорска.

"Одна из пострадавших, женщина 90 лет, находится в крайне тяжелом состоянии из-за множественных ранений", - добавили в ГВА.

Последствия атаки на Краматорск 20 марта (t.me/kramatorsk_rada)

Количество раненых возросло

Позже в ГВА отметили, что из-за обстрела Краматорска пострадали четыре человека.

Во время обстрела повреждены 37 многоквартирных жилых домов, пострадали два образовательных учреждения - школа и детский сад. Также поражено 5 административных зданий, получили повреждения два торговых центра.

Чем россияне ударили по Краматорску

Российские войска совершили два обстрела Краматорска. В 10:20 оккупанты ударили по городу баллистической ракетой, а в 10:40 применили беспилотник.

Обстрелы Краматорска

Российские войска постоянно обстреливают Краматорск. Часто под удар попадает промышленная зона города.

Например, российская армия нанесла ракетный удар по Краматорску в четверг, 6 марта. Россияне применили управляемые авиационные бомбы.

Кроме того, в феврале оккупанты нанесли удары по Краматорску и Константиновке Донецкой области. В результате вражеского обстрела пострадали по меньшей мере 6 людей.

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Краматорск Донецкая область
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