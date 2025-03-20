Оккупанты нанесли двойной удар по Краматорску: есть раненые (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет .

"20 марта российские войска дважды атаковали Краматорск - в 10:20 и 10:40. Под вражеский обстрел попали промышленная зона и густонаселенный район города", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, ранения получили трое жителей Краматорска.

"Одна из пострадавших, женщина 90 лет, находится в крайне тяжелом состоянии из-за множественных ранений", - добавили в ГВА.

Последствия атаки на Краматорск 20 марта (t.me/kramatorsk_rada)

Количество раненых возросло

Позже в ГВА отметили, что из-за обстрела Краматорска пострадали четыре человека.

Во время обстрела повреждены 37 многоквартирных жилых домов, пострадали два образовательных учреждения - школа и детский сад. Также поражено 5 административных зданий, получили повреждения два торговых центра.

Чем россияне ударили по Краматорску

Российские войска совершили два обстрела Краматорска. В 10:20 оккупанты ударили по городу баллистической ракетой, а в 10:40 применили беспилотник.