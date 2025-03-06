ua en ru
Чт, 06 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

РФ сбросила на Краматорск 3 КАБа: есть раненые, появились фото последствий

Четверг 06 марта 2025 14:53
UA EN RU
РФ сбросила на Краматорск 3 КАБа: есть раненые, появились фото последствий Фото: последствия удара по Краматорску 6 марта (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в четверг, 6 марта, нанесла ракетный удар по городу Краматорск. Россияне применили управляемые авиационные бомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на главу Донецкой ОГА Вадима Филашкина.

По его данным, два человека ранены в результате ударов по Краматорску. По предварительной информации, россияне сбросили на город 3 управляемые авиабомбы. Обоим раненым оказана медицинская помощь.

"Поврежден жилой дом и промзона. Призываю всех: будьте ответственными! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины", - написал Филашкин.

Фото: последствия удара по Краматорску 6 марта (t.me/VadymFilashkin)

Краматорск

Краматорск - один из крупнейших промышленных и административных городов Донецкой области, который выполняет функции областного центра на подконтрольной Украине территории. Он известен своей машиностроительной промышленностью, в частности предприятиями, специализирующимися на производстве оборудования для металлургии и энергетики.

Обстрелы Краматорска

Напомним, 1 марта, в 22:15, оккупационная армия нанесла авиаудар по Краматорску. В зоне поражения оказался жилой квартал. По предварительным данным, враг использовал против мирного населения "ФАБ-250" с модулем УМПК.

Например, российская армия ударила по частному сектору Краматорска днем вторника, 25 февраля. Во время атаки один человек погиб и 14 пострадали.

Также российская армия нанесла удар по городу Краматорск Донецкой области 15 января. Тогда пострадали 9 человек, авиабомба россиян попала в многоэтажку в спальном районе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Краматорск
NEWS
Ракетный удар по Кривому Рогу: количество жертв и раненых снова возросло
Ракетный удар по Кривому Рогу: количество жертв и раненых снова возросло
DAILY
Юрий Федоренко, полк "Ахиллес": Войско выигрывает битву, а войну всегда выигрывает народ
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Юрий Федоренко, полк "Ахиллес": Войско выигрывает битву, а войну всегда выигрывает народ