РФ сбросила на Краматорск 3 КАБа: есть раненые, появились фото последствий
Российская армия в четверг, 6 марта, нанесла ракетный удар по городу Краматорск. Россияне применили управляемые авиационные бомбы.
Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на главу Донецкой ОГА Вадима Филашкина.
По его данным, два человека ранены в результате ударов по Краматорску. По предварительной информации, россияне сбросили на город 3 управляемые авиабомбы. Обоим раненым оказана медицинская помощь.
"Поврежден жилой дом и промзона. Призываю всех: будьте ответственными! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины", - написал Филашкин.
Краматорск
Краматорск - один из крупнейших промышленных и административных городов Донецкой области, который выполняет функции областного центра на подконтрольной Украине территории. Он известен своей машиностроительной промышленностью, в частности предприятиями, специализирующимися на производстве оборудования для металлургии и энергетики.
Обстрелы Краматорска
Напомним, 1 марта, в 22:15, оккупационная армия нанесла авиаудар по Краматорску. В зоне поражения оказался жилой квартал. По предварительным данным, враг использовал против мирного населения "ФАБ-250" с модулем УМПК.
Например, российская армия ударила по частному сектору Краматорска днем вторника, 25 февраля. Во время атаки один человек погиб и 14 пострадали.
Также российская армия нанесла удар по городу Краматорск Донецкой области 15 января. Тогда пострадали 9 человек, авиабомба россиян попала в многоэтажку в спальном районе.
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