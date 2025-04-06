Російський дрон влучив по житловому району Краматорська: пошкоджені будинки та авто

"6 квітня ворог здійснив обстріл території Краматорської територіальної громади, застосувавши ударний безпілотник "Молнія-2"", - розповіли в міській раді.

Російський дрон влучив у город поблизу житлових будинків. Однак обійшлося без жертв та постраждалих.

У результаті вибуху пошкоджені вікна, шиферне покриття шести приватних будинків і господарські споруди на кількох вулицях. Також зазнав ушкоджень один легковий автомобіль.

За повідомленням мерії, наслідки атаки ліквідуються.

Обстріли Краматорська

Зауважимо, що російські окупанти регулярно обстрілюють Краматорськ із різного виду озброєння.

Зокрема, увечері 22 березня внаслідок російського авіаудару двома авіабомбами по приватному сектору Краматорська було поранено чоловіка.

За даними ДСНС, в результаті обстрілу пошкоджено 28 житлових будинків, а також виникли пожежі у приватному будинку та на відкритій території.

Також 20 березня російські війська двічі атакували Краматорськ - о 10:20 та 10:40. Під ворожий обстріл потрапили промислова зона та густонаселений район міста. Поранення отримали троє жителів Краматорська.