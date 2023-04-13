Венгрия выйдет из Международного инвестиционного банка после введенных санкций США

В четверг, 13 апреля, в правительстве Венгрии решили выйти из Международного инвестиционного банка, который называют "кублом шпионов".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства экономического развития Венгрии.

"Поэтому правительство отзывает лиц, занимающих должности в Международном инвестиционном банке и делегированных Венгерским государством, а также выходит из международной финансовой организации", - добавили в Венгрии.

Отмечается, что правительство обсудило ситуацию и установило, что деятельность банка потеряла смысл в результате введенных американских санкций.

"В соответствии с мерами, объявленными 12 апреля 2023 года, Соединенные Штаты Америки внесли в санкционный список трех высокопоставленных чиновников Будапештского международного инвестиционного банка", - говорится в сообщении.

Вчера Соединенные Штаты Америки ввели очередные санкции против России, еще больше ограничивающие ее доступ к международной финансовой системе. В список ограничений также попал Международный инвестиционный банк Венгрии.

Ранее отмечалось, что США могут в ближайшее время анонсировать санкции против "влиятельных лиц" Венгрии.

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