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Российский авиаудар убил пятерых работниц центра контроля болезней на Харьковщине

16:32 06.11.2026 Пт
3 мин
aimg Татьяна Веремеева
Российский авиаудар убил пятерых работниц центра контроля болезней на Харьковщине Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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В результате российского авиаудара 29 октября погибли пять работниц одного из областных центров контроля и профилактики болезней в Харьковской области. После деоккупации города они одними из первых вернулись к работе и восстанавливали лаборатории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Все погибшие работали в одном из филиалов Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней. После освобождения города они расчищали поврежденные помещения, убирали выбитое стекло и постепенно возобновляли работу лабораторий.

В Минздраве рассказали истории каждой из работниц, жизнь которых унесла война.

Что известно о погибших работницах

Виктория Прокопенко посвятила санитарно эпидемиологической службе 36 лет жизни. Она возглавляла санитарно-гигиеническую лабораторию. Еще со школьных лет мечтала стать врачом, а коллеги вспоминают ее как высококлассного специалиста, хорошего и отзывчивого человека. 3 ноября ей должно было исполниться 59 лет. У Виктории остались муж, дочь и внук.

Юлия Довженко почти 38 лет работала лаборанткой бактериологической лаборатории. Коллеги характеризуют его как искренний, доброжелательный и ответственный человек, который всегда был готов помочь. 2 ноября ей должно было исполниться 57 лет. У нее остались муж, сын, две внучки и сестра.

Валентина Прус с 2021 года работала лаборанткой санитарно-гигиенической лаборатории. За это время зарекомендовала себя как ответственная и профессиональная специалистка. Ее вспоминают как человечную, искреннюю и дружелюбную женщину. Валентине было 55 лет. У нее остались муж и дочь.

Анжела Прохорцева работала бухгалтером и после деоккупации вернулась к исполнению своих обязанностей. В день трагедии она разговаривала по телефону с коллегами областного центра. Во время разговора они услышали свист российской авиабомбы, а затем - как женщина пыталась спастись. После этого связь оборвалась. Анжеле было 54 года, у нее осталось две дочери.

Елена Грищенко работала уборщицей служебных помещений. Она заботилась о чистоте и надлежащих условиях работы для коллег. К коллективу присоединилась относительно недавно, но быстро стала его неотъемлемой частью. Елене было 58 лет.

В Министерстве здравоохранения выразили соболезнования родным и близким погибших работниц.

Ранее РБК-Украина писало, что во время массированной российской атаки в ночь на 3 ноября Харьков оказался под ударом, в том числе пострадало медицинское учреждение.

В результате обстрела по меньшей мере 73 человека получили ранения, были повреждены корпуса больницы, медицинская лаборатория, 10 многоквартирных домов и 13 автомобилей. Из-за атак на инфраструктуру в городе также частично исчезли тепло и горячая вода.

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