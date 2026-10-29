ua en ru
Чт, 29 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Авиабомба РФ разрушила 5-этажку в Изюме, под завалами люди

15:44 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Авиабомба РФ разрушила 5-этажку в Изюме, под завалами люди Фото: российская авиабомба разрушила дом в Изюме (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Оккупанты бомбили Изюм: КАБ разрушил целый подъезд дома. Есть раненые, под завалами спасатели ищут людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковской ОВД Олега Синегубова в Telegram.

Россия бомбила Изюм

Враг около 15.00 29 октября нанес авиаудар КАБом по Изюму в Харьковской области.

"Попадание зафиксировано в 5-ти этажное здание с последующим частичным разрушением с 1 по 5 этажи ", - уточнил Синегубов.

По словам чиновника, под завалами могут находиться люди. Продолжается поисково-спасательная операция.

Позже Синегубов добавил, что в результате вражеской атаки пострадали 5 человек. Всем оказывается медицинская помощь.

"Все экстренные службы работают в усиленном режиме", – отметил он.

В 15.40 стало известно, что в Изюме уже 9 раненых.

Обновлено в 15.54

Позже Изюмская МВА добавила, что враг нанес авиаудар по городу Изюм тремя управляемыми авиабомбами.

Авиабомба РФ разрушила 5-этажку в Изюме, под завалами люди
Фото: Изюм после авиаудара РФ (t.me/izyum_official)

"Попадание зафиксировано в районе Нижнего города. В результате атаки потерпело разрушения административное здание и хозяйственные сооружения. Кроме этого, повреждено более 20 частных жилых домов", - говорится в сообщении.

Синегубов уточнил, что в настоящее время уже известно о 10 раненых.

"Среди пострадавших - 7 человек были госпитализированы с взрывными ранениями", - говорит он.

Ранее РБК-Украина писала, что днем 29 октября оккупанты ударили ракетой по Лозовой в Харьковской области. 6 местных жителей пострадали.

Кроме того, Россия в ночь на 14 сентября атаковала КАБами Изюм. В результате удара пострадали двое взрослых и 2-месячный ребенок.

Также сообщалось, что 24 июля в Изюме раздались взрывы. Россия бомбила грузовое отделение "Новой почты". Тогда же часть района осталась без электроснабжения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Изюм Авиаудары Война России против Украины
Новости
Россия нанесла ракетный удар по Лозовой: пострадали шесть человек
Россия нанесла ракетный удар по Лозовой: пострадали шесть человек
Аналитика
Удары по АЗС не означают дефицита топлива: интервью с главой "Укрнафты" Богданом Кукурой
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Удары по АЗС не означают дефицита топлива: интервью с главой "Укрнафты" Богданом Кукурой