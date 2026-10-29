Авиабомба РФ разрушила 5-этажку в Изюме, под завалами люди
Оккупанты бомбили Изюм: КАБ разрушил целый подъезд дома. Есть раненые, под завалами спасатели ищут людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковской ОВД Олега Синегубова в Telegram.
Россия бомбила Изюм
Враг около 15.00 29 октября нанес авиаудар КАБом по Изюму в Харьковской области.
"Попадание зафиксировано в 5-ти этажное здание с последующим частичным разрушением с 1 по 5 этажи ", - уточнил Синегубов.
По словам чиновника, под завалами могут находиться люди. Продолжается поисково-спасательная операция.
Позже Синегубов добавил, что в результате вражеской атаки пострадали 5 человек. Всем оказывается медицинская помощь.
"Все экстренные службы работают в усиленном режиме", – отметил он.
В 15.40 стало известно, что в Изюме уже 9 раненых.
Обновлено в 15.54
Позже Изюмская МВА добавила, что враг нанес авиаудар по городу Изюм тремя управляемыми авиабомбами.
"Попадание зафиксировано в районе Нижнего города. В результате атаки потерпело разрушения административное здание и хозяйственные сооружения. Кроме этого, повреждено более 20 частных жилых домов", - говорится в сообщении.
Синегубов уточнил, что в настоящее время уже известно о 10 раненых.
"Среди пострадавших - 7 человек были госпитализированы с взрывными ранениями", - говорит он.
Ранее РБК-Украина писала, что днем 29 октября оккупанты ударили ракетой по Лозовой в Харьковской области. 6 местных жителей пострадали.
Кроме того, Россия в ночь на 14 сентября атаковала КАБами Изюм. В результате удара пострадали двое взрослых и 2-месячный ребенок.
Также сообщалось, что 24 июля в Изюме раздались взрывы. Россия бомбила грузовое отделение "Новой почты". Тогда же часть района осталась без электроснабжения.