Російський авіаудар вбив п'ятьох працівниць центру контролю хвороб на Харківщині

Внаслідок російського авіаудару 29 жовтня загинули п'ять працівниць одного з обласних центрів контролю та профілактики хвороб у Харківській області. Після деокупації міста вони одними з перших повернулися до роботи та відновлювали лабораторії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Усі загиблі працювали в одній із філій Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Після звільнення міста вони власноруч розчищали пошкоджені приміщення, прибирали вибите скло та поступово відновлювали роботу лабораторій.

У МОЗ розповіли історії кожної з працівниць, життя яких забрала війна.

Що відомо про загиблих працівниць

Вікторія Прокопенко присвятила санітарно-епідеміологічній службі 36 років життя. Вона очолювала санітарно-гігієнічну лабораторію. Ще зі шкільних років мріяла стати лікаркою, а колеги згадують її як висококласну фахівчиню, добру та чуйну людину. 3 листопада їй мало б виповнитися 59 років. У Вікторії залишилися чоловік, донька та онук.

Юлія Довженко майже 38 років працювала лаборанткою бактеріологічної лабораторії. Колеги характеризують її як щиру, доброзичливу та відповідальну людину, яка завжди була готова допомогти. 2 листопада їй мало б виповнитися 57 років. У неї залишилися чоловік, син, дві онучки та сестра.

Валентина Прус із 2021 року працювала лаборанткою санітарно-гігієнічної лабораторії. За цей час зарекомендувала себе як відповідальна та професійна фахівчиня. Її згадують як людяну, щиру й доброзичливу жінку. Валентині було 55 років. У неї залишилися чоловік і донька.

Анжела Прохорцева працювала бухгалтеркою та після деокупації повернулася до виконання своїх обов'язків. У день трагедії вона розмовляла телефоном із колегами обласного центру. Під час розмови вони почули свист російської авіабомби, а потім - як жінка намагалася врятуватися. Після цього зв'язок обірвався. Анжелі було 54 роки, у неї залишилися дві доньки.

Олена Грищенко працювала прибиральницею службових приміщень. Вона дбала про чистоту та належні умови роботи для колег. До колективу приєдналася відносно недавно, але швидко стала його невіддільною частиною. Олені було 58 років.

У Міністерстві охорони здоров'я висловили співчуття рідним і близьким загиблих працівниць.