Российский "арктический пирог" поделили три приближенных к Путину лица, - СВР

По информации СВР Украины, ключевые приарктические ресурсы России находятся под контролем первого заместителя главы Администрации президента РФ Сергея Кириенко, главы "Роснефти" Игоря Сечина и директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

В разведке отмечают, что Николай Патрушев, который ранее считался одним из главных кураторов арктического направления, потерял статус ключевого игрока. Вместе с ним из арктического пула выбыл и его сын Андрей Патрушев, который ранее отвечал за газодобычу на арктическом шельфе.

Зато "арктический пирог" перераспределили новые фавориты Кремля.

В частности, Сергей Кириенко через подконтрольный ему неподсанкционный "Росатом" фактически контролирует всю экосистему "Северного морского пути" - от ключевых портов до навигационно-гидрографического обеспечения судоходства.

Кроме того, месторождения редкоземельных элементов в приарктической зоне также находятся в сфере его влияния.

Вторым по уровню влияния, по данным СВР, является Игорь Сечин.

Его "Роснефть" контролирует судостроительный завод "Звезда", который фактически является монополистом по производству ледоколов, а также имеет собственные залежи редкоземельных элементов, в частности Томторское месторождение.

Третьим участником арктического пула является Кирилл Дмитриев, который пытается перехватить контроль над перспективными месторождениями, продвигая проекты вроде Арктического инвестиционного фонда. По оценке разведки, его цель - как можно дороже "продать" Арктику иностранным инвесторам.

Арктическая ставка Москвы

Как отмечают в СВР, Москва сегодня пытается разыграть два стратегических актива - приарктические запасы редкоземельных элементов и "Северный морской путь", которые тесно связаны между собой. Крупнейшие месторождения расположены именно вдоль этого маршрута - в Мурманской области и Якутии.

В то же время Россия не имеет достаточных финансовых ресурсов и современных технологий для полноценной добычи и экспорта редкоземельных элементов, поэтому критически зависит от иностранных инвестиций.

В тактическом плане Кремль стремится юридически и фактически закрепить контроль над "Северным морским путем", в частности путем ограничения свободы навигации для иностранных судов. Речь идет о введении обязательного согласования прохода как гражданских, так и военных кораблей через арктические воды.