ЕС ужесточит визовый режим для граждан РФ уже до конца года, - Politico
Евросоюз готовится ужесточить правила выдачи шенгенских виз гражданам России и других "враждебных" стран уже до конца года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Представитель Европейской комиссии на условиях анонимности сообщил изданию, что новые рекомендации для стран ЕС, которые должны быть опубликованы в конце года, будут содержать рекомендации по более жестким ограничениям на выдачу виз россиянам и гражданам других "враждебных" стран.
Два европейских дипломата из стран, граничащих с Россией, заявили, что их правительства годами лоббировали в Брюсселе принятие подобных рекомендаций, а один из дипломатов назвал их давно назревшими.
ЕС ранее уже отменил соглашение об упрощении визового режима с Россией. Однако выдача виз остается в компетенции отдельных стран-членов, а это означает, что исполнительная власть Комиссии не может ввести тотальный запрет на въезд россиян в страны блока.
Национальная политика стран-членов существенно отличается: некоторые страны, такие как Польша, Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония и Литва, блокируют или серьезно ограничивают выдачу виз гражданам России, за исключением особых случаев; тогда как другие, включая Венгрию, Францию, Испанию и Италию, продолжают выдавать визы более либерально.
По словам представителя Еврокомиссии, будущая общеблоковая стратегия, которая должна быть обнародована в декабре, не будет устанавливать обязательных правил, а вместо этого изложит общие рекомендации, включая более строгие критерии для въезда россиян.
Ограничения для россиян в ЕС
Напомним, ранее стало известно, что правительство Германии намерено добиться введения более жестких ограничений на выдачу виз гражданам РФ для поездок в страны Шенгенской зоны в рамках нового пакета санкций ЕС.
Кроме того, ранее ряд стран Шенгенской зоны ввели контроль на границах. Эта мера стала вынужденным ответом на рост количества мигрантов и российский шпионаж.
Также ранее сообщалось, что министры внутренних дел стран Балтии, Северных стран и Польши договорились запретить въезд в Шенгенскую зону гражданам РФ, которые принимали участие в агрессии против Украины.