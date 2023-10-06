Погибли на войне? В России отчитались о рекордном снижении количества заключенных

Количество заключенных в российских исправительных колониях якобы сократилось до 266 тысяч человек. Десять лет назад заключенных было почти 700 000 человек.

Об этом заявил заместитель министра юстиции РФ Всеволод Вуколов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание " Медиазона ".

"Если десять лет назад у нас контингент, который находится в местах лишения свободы, достигал почти 700 тысяч человек, сейчас у нас примерно 266 тысяч человек находятся в исправительных колониях", - сказал чиновник.

Издание отмечает, что это первое публичное сообщение о количестве заключенных в колониях после того, как Федеральная служба исполнения наказаний РФ в ноябре 2022 года перестала публиковать эту статистику на фоне вербовки в ЧВК "Вагнера".

Заключенных отправили на войну против Украины

Количество заключенных в российских колониях действительно сокращается уже много лет, но в 2022 году осужденных к тому же стали массово вербовать в отряды "ЧВК Вагнера".

Тогда "Медиазона" обнаружила, что за два осенних месяца 2022 года из российских колоний внезапно исчезли сразу 23 тысячи заключенных. А по итогам всего 2022 года сокращение составило 32 тысячи человек.

"Из заявления заместителя министра Вуколова следует, что в 2023 году сокращение уже составило более 54 тысяч человек. Даже если предположить, что чиновник назвал свежие цифры на 1 октября, это исторический рекорд по сокращению тюремного населения с начала года", - пишет "Медиазона".

Участие заключенных в войне против Украины

РФ начала активно отправлять заключенных на войну против Украины в прошлом году. Сначала вербовкой занималась ЧВК "Вагнера", затем этот процесс возглавил Минобороны РФ.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало перехват в котором российский военный рассказал, что на фронт для войны в Украину начали привозить заключенных из Улан-Удэ и Бурятии.

В мае Генштаб ВСУ сообщал, что время на подготовку мобилизованных заключенных в РФ сократили почти втрое из-за значительных потерь живой силы.