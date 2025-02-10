Российских солдат наказывают отправкой на штурм островов в Херсонской области, - партизаны

Российские командиры отправляют солдат на штурмы островов Днепра в качестве наказания. Это касается тех оккупантов, которые провинились, и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военное движение украинцев и крымских татар АТЕШ в Telegram.

Как пишет АТЕШ, агенты движения из 61-й российской бригады морской пехоты сообщают, что штурм островов в Херсонской области становится способом наказания для солдат. Командиры отправляют на острова провинившихся, нарушителей дисциплины, а также тех, кто отказывается давать деньги на "общак" подразделений. При этом десант на острова становится все более сложным, поскольку у россиян ломаются лодки и гидроциклы. Такое боевое задание фактически является "дорогой в один конец". Поэтому солдаты пытаются подкупать командиров, чтобы их не отправляли на острова.