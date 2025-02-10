Російських солдатів карають відправкою на штурм островів у Херсонській області, - партизани

Російські командири відправляють солдатів на штурми островів Дніпра у якості покарання. Це стосується тих окупантів, які завинили, і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військовий рух українців і кримських татар АТЕШ у Telegram.

Як пише АТЕШ, агенти руху з 61-ї російської бригади морської піхоти повідомляють, що штурм островів у Херсонській області стає способом покарання для солдатів. Командири відправляють на острови тих, хто провинився, порушників дисципліни, а також тих, хто відмовляється давати гроші на "общак" підрозділів. При цьому десант на острови стає дедалі складнішим, оскільки в росіян ламаються човни та гідроцикли. Таке бойове завдання фактично є "дорогою в один кінець". Тому солдати намагаються підкуповувати командирів, щоб їх не відправляли на острови.