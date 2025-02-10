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Російських солдатів карають відправкою на штурм островів у Херсонській області, - партизани

Херсонська область, Понеділок 10 лютого 2025 22:25
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Російських солдатів карають відправкою на штурм островів у Херсонській області, - партизани Ілюстративне фото: для солдатів РФ вигадали покарання за провини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські командири відправляють солдатів на штурми островів Дніпра у якості покарання. Це стосується тих окупантів, які завинили, і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військовий рух українців і кримських татар АТЕШ у Telegram.

Як пише АТЕШ, агенти руху з 61-ї російської бригади морської піхоти повідомляють, що штурм островів у Херсонській області стає способом покарання для солдатів.

Командири відправляють на острови тих, хто провинився, порушників дисципліни, а також тих, хто відмовляється давати гроші на "общак" підрозділів.

При цьому десант на острови стає дедалі складнішим, оскільки в росіян ламаються човни та гідроцикли. Таке бойове завдання фактично є "дорогою в один кінець". Тому солдати намагаються підкуповувати командирів, щоб їх не відправляли на острови.

Штурм островів

Нагадаємо, ще в грудні минулого року рух АТЕШ писав про те, що російські солдати стали спеціально ламати свої човни, щоб не штурмувати острови в Херсонській області.

Також окупанти передають українським захисникам координати своїх баз і місць, де зберігаються запаси пального.

При цьому наприкінці грудня речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповідав, що росіяни фактично щодня намагаються здійснити висадку на островах у Херсонській області. Але вся ця зона перебуває під вогневим контролем українських захисників.

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