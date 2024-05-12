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В сети пишут о работе ПВО в Белгороде: под городом виден дым (фото)

Белгород, Воскресенье 12 мая 2024 16:55
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В сети пишут о работе ПВО в Белгороде: под городом виден дым (фото) Иллюстративное фото: в Белгороде сработала ПВО (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

В Белгороде сегодня, 12 мая, днем сработали системы противовоздушной обороны. Под городом виден дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как пишут в сети, в Белгороде прозвучали взрывы. Это якобы была работа противовоздушной обороны.

После этого в районе села Стрелецкое, которое находится под Белгородом, появился дым. Детали инцидента пока неизвестны.

Обрушение дома в Белгороде

Напомним, сегодня, 12 мая, в Белгороде прозвучал мощный взрыв. В его результате обрушилась часть многоэтажки.

Власти РФ пишут о том, что есть пострадавшие. При этом спасатели ищут людей под завалами.

Москва, как обычно, заявила, что дом был разрушен в результате “удара Украины”. При этом OSINT-аналитики сообщают о том, что многоэтажку могли подорвать изнутри. Об этом, в частности, свидетельствуют видео инцидента, на которых нет "прилета".

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