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Российские потери действительно впечатляют, именно такие и нужны, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные мощно держат оборону, а потери российских захватчиков в последние дни впечатляют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Совещание с военными. Главком Валерий Залужный, руководитель Генштаба Сергей Шаптала, командующие: ОСУВ "Одесса" - Андрей Гнатов и командующий морской пехоты Юрий Содоль, руководитель Госпогранслужбы генерал Сергей Дейнеко", - говорится в заявлении.

По словам президента, она прошла в особом формате и узком кругу. Обсуждались ситуации в Херсоне и области, в целом обстановку на юге Украины и в Донецкой области - прежде всего в Авдеевке.

"Спасибо всем нашим ребятам, которые мощно держат оборону и день за днем уничтожают оккупанта. В эти дни российские потери действительно впечатляют, и именно такие потери оккупанта нужны Украине", - добавил президент.

Зеленский добавил, что они также обсудили Купянское направление в Харьковской области.

РФ пытается вести наступление и несет большие потери

На прошлой неделе российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Россияне активно обстреливают город и соседние населенные пункты. Кроме того, после относительного затишья оккупанты со вчерашнего дня снова усилили попытки окружить город. При этом в Авдеевке продолжают оставаться мирные жители.

По данным Генштаба, Силы обороны Украины ликвидировали за прошедшие сутки еще 1380 российских оккупантов, таким образом общие потери войск РФ с начала полномасштабного вторжения в живой силе составили около 292 060 солдат. Также бойцы ВСУ уничтожили дополнительно 55 танков и 120 ББМ противника.

Наибольшие потери российские войска несут на Таврическом направлении. Там за минувшие сутки ВСУ уничтожили 1051 оккупанта и 143 единицы военной техники врага.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил рост потерь у российских войск на фронте.

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