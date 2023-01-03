Краматорск под ударом, есть раненый. Жителей просят не оставлять укрытий
Во вторник, 3 января, Краматорск снова оказался под обстрелом оккупантов. Есть раненый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу мэра города Александра Гончаренко.
"Краматорск под ударом. Находитесь в укрытиях", - написал он.
По данным Краматорского городского совета, уже известно о раненом.
Как сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, пострадал работавший на месте работник бригады по ремонту электросетей.
Обстрел Краматорска 2 января
Российские оккупанты вечером 2 января атаковали Краматорск (Донецкая область). Граждан призывали находиться в хранилищах.
При этом французские журналисты стали свидетелями ракетного удара по Краматорску. Обстрел произошел в прямом эфире.
Позже стало известно, что при обстреле два человека получили ранения. Одна – в Краматорске, вторая - в Дружковке.
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