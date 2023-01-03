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Краматорск под ударом, есть раненый. Жителей просят не оставлять укрытий

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Краматорск, Вторник 03 января 2023 15:23
Краматорск под ударом, есть раненый. Жителей просят не оставлять укрытий Фото: Краматорск обстреливает РФ прямо сейчас (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 3 января, Краматорск снова оказался под обстрелом оккупантов. Есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу мэра города Александра Гончаренко.

"Краматорск под ударом. Находитесь в укрытиях", - написал он.

По данным Краматорского городского совета, уже известно о раненом.

Как сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, пострадал работавший на месте работник бригады по ремонту электросетей.

Обстрел Краматорска 2 января

Российские оккупанты вечером 2 января атаковали Краматорск (Донецкая область). Граждан призывали находиться в хранилищах.

При этом французские журналисты стали свидетелями ракетного удара по Краматорску. Обстрел произошел в прямом эфире.

Позже стало известно, что при обстреле два человека получили ранения. Одна – в Краматорске, вторая - в Дружковке.

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