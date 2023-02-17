Российские военные обстреляли Двуречную в Харьковской области: погиб человек

В пятницу, 17 февраля, российские военные обстреляли Двуречную в Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.

"Около 10:20 военнослужащие РФ произвели обстрел гражданских объектов в пгт Двуречная. Один из снарядов попал в жилой дом. В результате взрыва была полностью разрушена крыша и стена дома", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что 68-летний житель дома получил смертельные телесные повреждения. Правоохранители эвакуировали тело погибшего прямо под обстрелами.

По факту нарушения законов и обычаев войны открыто уголовное производство.