Российские военные обстреляли Двуречную в Харьковской области: погиб человек
В пятницу, 17 февраля, российские военные обстреляли Двуречную в Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.
"Около 10:20 военнослужащие РФ произвели обстрел гражданских объектов в пгт Двуречная. Один из снарядов попал в жилой дом. В результате взрыва была полностью разрушена крыша и стена дома", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что 68-летний житель дома получил смертельные телесные повреждения. Правоохранители эвакуировали тело погибшего прямо под обстрелами.
По факту нарушения законов и обычаев войны открыто уголовное производство.
Военные РФ в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области ночью в пятницу, 17 февраля.
Напомним, что в четверг, 16 февраля, россияне нанесли удары по Харькову и области.
В последнее время интенсивность русских обстрелов по городу Харькову значительно возросла. Вражеская армия уже нанесла много ударов по объектам критической инфраструктуры.
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