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Российские военные обстреляли Двуречную в Харьковской области: погиб человек

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Двуречная, Пятница 17 февраля 2023 17:58
Российские военные обстреляли Двуречную в Харьковской области: погиб человек Фото: Российские военные обстреляли Двуречную в Харьковской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 17 февраля, российские военные обстреляли Двуречную в Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.

"Около 10:20 военнослужащие РФ произвели обстрел гражданских объектов в пгт Двуречная. Один из снарядов попал в жилой дом. В результате взрыва была полностью разрушена крыша и стена дома", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что 68-летний житель дома получил смертельные телесные повреждения. Правоохранители эвакуировали тело погибшего прямо под обстрелами.

По факту нарушения законов и обычаев войны открыто уголовное производство.

Военные РФ в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области ночью в пятницу, 17 февраля.

Напомним, что в четверг, 16 февраля, россияне нанесли удары по Харькову и области.

В последнее время интенсивность русских обстрелов по городу Харькову значительно возросла. Вражеская армия уже нанесла много ударов по объектам критической инфраструктуры.

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