Интенсивность обстрелов Харькова в последнее время возросла, - мэр

В последнее время интенсивность российских обстрелов по городу Харькову значительно возросла. Вражеская армия уже нанесла много ударов по объектам критической инфраструктуры.

"В начале войны были очень мощные обстрелы - ракетами, снарядами. Они разрушали инфраструктуру Харькова - жилые и административные здания, учебные заведения, детские сады. Это продолжалось примерно 4-5 месяцев", - рассказывает Терехов.

Затем, по его словам, было относительное "затишье", которое было связано с тем, что врага оттеснили от Харькова.

"Дальше интенсивность выросла снова и это продолжалось до тех пор, пока агрессора не отогнали за украинскую границу на большей части территории нашей области. Тогда обстрелы стали меньше. Но в последнее время их интенсивность еще раз выросла. На прошлой неделе (с 30.01 по 5.02, - ред.) россияне нанесли много ударов, в том числе по объектам критической инфраструктуры", - отметил Терехов.

Мэр также сообщил, что с первого дня полномасштабной войны российские обстрелы были хаотичны, но сейчас россияне целенаправленно избивают по критической инфраструктуре.

"Это в частности ТЭЦ, ведь сейчас отопительный сезон. Кроме того, они наносят удары по трансформаторам, чтобы таким образом обесточить город. Что касается высших учебных заведений - там никого нет. У нас нет студентов, работников. Но они специально обстреливают их, чтобы запугать население", - говорит Терехов.

По мнению мэра, чтобы решить проблему с обстрелами города, необходимо не допустить сценарий замороженного конфликта.

"Поскольку тогда ни один инвестор не придет ни в Харьков, ни в другие украинские города. Поэтому мы должны победить и приложить сверхусилия, чтобы у нас было целостное государство, чтобы наш враг был уничтожен и чтобы в целом была безопасность страны. Каким образом ее обеспечить? Я считаю, что, прежде всего, Украина должна вступить в НАТО, или, возможно, будут альянсы, которые дадут гарантии безопасности Украины, в том числе города Харькова", - добавил Терехов.

Напомним, что ночью российские войска в очередной раз нанесли ракетные удары по Харькову. Как стало известно, прилеты зафиксированы по двум районам города - Киевскому и Основянскому.

Добавим, что враг также продолжает обстреливать и Харьковскую область. Так, вчера россияне нанесли удары по Волчанску.

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