Россияне обстреливают Харьков и область, - ОВА
Фото: Россияне обстреливают Харьков и область (GettyImages)
В четверг, 16 февраля, россияне нанесли удары по Харькову и области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
"Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары", - говорится в сообщении.
Людей призывают не игнорировать сигналы тревоги.
"Оставайтесь в укрытиях!", - добавил Синегубов.
Напомним, что 29 января вечером в Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги. Россияне наносят удары по городу и области.
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