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В Киевской области работает ПВО

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Киевская область, Четверг 17 ноября 2022 09:12
В Киевской области работает ПВО Фото: в Киевской области работает ПВО (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области сообщают о работе сил ПВО. Жителей призвали оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Алексея Кулебу в Telegram.

"Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах. В области работает ПВО. Ни в коем случае не фотографируйте место прилета и работу ПВО. Помните о собственной безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. В Днепре и Черкасской области сообщается о звуках взрывов.

Украинцев предупреждают о возможных ракетных ударах России и призывают находиться в укрытиях и бомбоубежищах.

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