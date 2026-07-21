РФ атаковала Украину разными типами дронов: сколько обезвредила ПВО

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Минувшей ночью российские захватчики били по Украине 58 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", боражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.