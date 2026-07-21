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РФ атаковала Украину разными типами дронов: сколько обезвредила ПВО

08:42 21.07.2026 Вт
1 мин
Большинство беспилотников не добрались до своих целей
aimg Юлия Капитонова
РФ атаковала Украину разными типами дронов: сколько обезвредила ПВО Фото: ПВО раскрыла результаты отражения новой атаки РФ (Getty Images)
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Минувшей ночью российские захватчики били по Украине 58 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", боражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

Новая атака РФ началась еще в 18:00 20 июля.

Российские дроны летели из направлений Курск, Орел - РФ, Донецк - ВОТ, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

К уничтожению вражеских целей были привлечены:

  • авиация,
  • зенитные ракетные войска,
  • подразделения РЭБ и беспилотных систем,
  • мобильные огневые группы сил обороны Украины.

Согласно последним данным, по состоянию на 08:00, ПВО смогла обезвредить 46 БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", баражирующих боеприпасов "Бандероль" и дронов других типов.

Воздушное нападение отражали на севере, юге и востоке страны.

В ПС ВСУ также подтвердили, что произошло попадание 8 ударных БПЛА на 7 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - призвали украинские защитники.

Кстати, стало известно, что в июле Россия выпустила по Украине больше баллистики, чем произвела.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Сумах из-за удара РФ начался масштабный пожар, есть пострадавшие.

Также мы писали, что в Николаеве повреждены две АЗС в результате атаки врага.

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