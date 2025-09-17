Российские войска начали покидать полигоны Беларуси после учений "Запад-2025", - ГПСУ

Российские военные начали покидать полигоны в Беларуси, где с 12 по 16 сентября проходила активная фаза учений "Запад-2025".
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.
"Российские военные, а на этот раз их количество было не таким значительным, как, например, в 2021 году, начинают покидать места проведения учений на территории Республики Беларусь", - сказал Демченко изданию.
По словам спикера ГПСУ, движение российских войск отслеживается.
"Не могу сказать сейчас, что они уже полностью покинули Беларусь, но надеюсь, что будут двигаться в правильном направлении", - отметил Демченко.
Он подчеркнул, что во время нынешних российско-белорусских учений активности в направлении границы с Украиной не наблюдалось.
Напомним, накануне завершилась активная фаза учений "Запад-2025", привлекших значительное внимание международного сообщества. Финальный этап проходил на полигоне в Мулино Нижегородской области России.
По сообщениям российских пропагандистов, он закончился "разгромом условного противника и выходом на линию условной государственной границы". Наблюдать за ходом маневров прибыл российский диктатор Владимир Путин, который на этот раз появился в военной форме.
Аналитики ISW считают, что такое появление российского правителя не случайно: вероятно, это должно было стать "сигналом" странам НАТО, которым Кремль в последнее время постоянно угрожает.
Добавим, что на фоне учений Польша и Литва закрыли воздушное пространство вблизи границы с Беларусью. В то же время МИД Украины обратился к белорусским властям с призывом избегать провокаций и не приближать войска к украинской границе во время маневров.
Глава ГУР МО Кирилл Буданов предупреждал, что вместе с "Запад-2025" будет разворачиваться масштабная информационная кампания, в том числе со стороны России. Он отметил, что эти учения скорее направлены на демонстрацию силы перед Европой, особенно странами Балтии, чем против Украины.
К слову, Москва распространила географию учений и на Калининградскую область, которая граничит с Польшей на юге, а с Литвой - на севере и востоке.