Российские войска начали покидать полигоны Беларуси после учений "Запад-2025", - ГПСУ

"Российские военные, а на этот раз их количество было не таким значительным, как, например, в 2021 году, начинают покидать места проведения учений на территории Республики Беларусь", - сказал Демченко изданию.

По словам спикера ГПСУ, движение российских войск отслеживается.

"Не могу сказать сейчас, что они уже полностью покинули Беларусь, но надеюсь, что будут двигаться в правильном направлении", - отметил Демченко.

Он подчеркнул, что во время нынешних российско-белорусских учений активности в направлении границы с Украиной не наблюдалось.

Российско-белорусские учения "Запад-2025"

Напомним, накануне завершилась активная фаза учений "Запад-2025", привлекших значительное внимание международного сообщества. Финальный этап проходил на полигоне в Мулино Нижегородской области России.

По сообщениям российских пропагандистов, он закончился "разгромом условного противника и выходом на линию условной государственной границы". Наблюдать за ходом маневров прибыл российский диктатор Владимир Путин, который на этот раз появился в военной форме.

Аналитики ISW считают, что такое появление российского правителя не случайно: вероятно, это должно было стать "сигналом" странам НАТО, которым Кремль в последнее время постоянно угрожает.