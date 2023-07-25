RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские войска обстреляли Авдеевку: есть раненый и погибший

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 25 июля, обстреляли Авдеевку в Донецкой области. В результате вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина получила ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Авдеевской ГВА Виталия Барабаша.

"Едва ли не ежедневно от ударов россиян в Авдеевке продолжают гибнуть люди. Наши с вами соседи, друзья, чьи-то родные и знакомые. Наши мирные жители", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня, кроме раненой утром женщины, в результате артобстрела в собственном дворе по улице Чистякова погиб мужчина 1954-го года рождения.

Барабаш призвал людей выезжать из Авдеевки или помочь это сделать тем, кто там остается. По его словам, таких людей там более 1700 человек.

Ситуация в Авдеевке и вокруг нее

Ранее Барабаш сообщал, что гражданские отказываются выезжать из Авдеевки Донецкой области, несмотря на повышенную опасность. Своих детей местные прячут от эвакуации.

Недавно Институт изучения войны (ISW) заявлял, что россияне пытаются продвигаться в районе Купянска и перебрасывают дополнительные силы под Авдеевку.

А военные Государственной пограничной службы Украины отбили наступление россиян под Авдеевкой. Оккупанты использовали танки и слезоточивый газ. Однако вражеское наступление провалилось, наши защитники нанесли оккупантам значительные потери.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияАвдеевкаДонецкая областьВойна в Украине