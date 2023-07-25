Російські війська обстріляли Авдіївку: є поранена і загиблий

"Чи не щодня від ударів росіян в Авдіївці продовжують гинути люди. Наші з вами сусіди, друзі, чиїсь рідні і знайомі. Наші мирні мешканці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні, окрім пораненої зранку жінки, в результаті артобстрілу на власному подвір’ї по вулиці Чистякова загинув чоловік 1954-го року народження.

Барабаш закликав людей виїжджати з Авдіївки або допомогти це зробити тим, хто там залишається. За його словами, таких людей там понад 1700 осіб.

Ситуація в Авдіївці та навколо неї

Раніше Барабаш повідомляв, що цивільні відмовляються виїжджати з Авдіївки Донецької області попри підвищену небезпеку. Своїх дітей місцеві переховують від евакуації.

Нещодавно Інститут вивчення війни (ISW) заявляв, що росіяни намагаються просуватись в районі Куп'янська та перекидають додаткові сили під Авдіївку.

А військові Державної прикордонної служби України відбили наступ росіян під Авдіївкою. Окупанти використали танки та сльозогінний газ. Проте ворожий наступ провалився, наші захисники завдали окупантам значних втрат.